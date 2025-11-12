Bendrovių katalogas
Intuit
  • Produkto dizaineris

  • UX dizaineris

  • Greater Toronto Area

Intuit UX dizaineris Atlyginimai Greater Toronto Area vietovėje

UX dizaineris kompensacija in Greater Toronto Area Intuit įmonėje svyruoja nuo CA$143K per year Product Designer 2 lygiui iki CA$207K per year Senior Product Designer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$156K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intuit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Intuit kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX dizaineris pozicijai Intuit in Greater Toronto Area siekia metinę bendrą kompensaciją CA$1,147,156. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Intuit UX dizaineris pozicijai in Greater Toronto Area yra CA$145,082.

