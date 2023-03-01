Directory delle Aziende
Intesa Sanpaolo Stipendi

L'intervallo di stipendi di Intesa Sanpaolo va da $15,558 in compensazione totale all'anno per un Finansų analitikas all'estremità inferiore a $93,254 per un Sprendimų architektas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Intesa Sanpaolo. Ultimo aggiornamento: 8/13/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $47.7K

Backend programinės įrangos inžinierius

Finansų analitikas
$15.6K
Žmogiškieji ištekliai
$81.1K

Projektų vadovas
$85.7K
Kibernetinio saugumo analitikas
$80.1K
Sprendimų architektas
$93.3K
Techninis rašytojas
$39.8K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Intesa Sanpaolo è Sprendimų architektas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $93,254. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Intesa Sanpaolo è di $80,056.

