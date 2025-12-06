Bendrovių katalogas
InterWell Health
InterWell Health Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United States InterWell Health įmonėje svyruoja nuo $154K iki $223K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą InterWell Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$174K - $203K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$154K$174K$203K$223K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai InterWell Health?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai InterWell Health in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $223,125. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija InterWell Health Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $153,750.

Kiti ištekliai

