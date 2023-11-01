Bendrovių katalogas
International SOS
International SOS Atlyginimai

International SOS atlyginimas svyruoja nuo $70,614 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $150,000 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų International SOS. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Pardavimai
Median $150K
Duomenų mokslininkas
$70.6K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$94.1K

Programų vadovas
$74.6K
Projektų vadovas
$127K
