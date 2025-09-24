Bendrovių katalogas
Interactive Avenues
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris

  • Visi Produkto dizaineris atlyginimai

Interactive Avenues Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in India Interactive Avenues įmonėje svyruoja nuo ₹665K iki ₹911K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Interactive Avenues bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹721K - ₹856K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹665K₹721K₹856K₹911K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Produkto dizaineris pateikimų įmonėje Interactive Avenues kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

₹13.98M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Interactive Avenues?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Interactive Avenues in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹910,955. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Interactive Avenues Produkto dizaineris pozicijai in India yra ₹665,394.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Interactive Avenues

Susijusios bendrovės

  • Square
  • Dropbox
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Uber
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai