Interac
  • Cybersecurity Analyst

  • Visi Cybersecurity Analyst atlyginimai

Interac Cybersecurity Analyst Atlyginimai

Vidutinė Cybersecurity Analyst kompensacijos paketo suma Interac įmonėje yra CA$114K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Interac bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Interac
Cybersecurity Analyst
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$114K
Lygis
hidden
Bazinis
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$10.4K
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Interac?

CA$225K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozicijai Interac siekia metinę bendrą kompensaciją CA$140,477. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Interac jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozicijai yra CA$113,939.

