Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in United States Intelliswift Software įmonėje svyruoja nuo $174K iki $248K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intelliswift Software bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!