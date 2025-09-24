Bendrovių katalogas
Intelliswift Software Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in India Intelliswift Software įmonėje svyruoja nuo ₹491K iki ₹701K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intelliswift Software bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹563K - ₹659K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹491K₹563K₹659K₹701K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

₹13.98M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Kokie yra karjeros lygiai Intelliswift Software?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai Intelliswift Software in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹701,232. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Intelliswift Software Valdymo konsultantas pozicijai in India yra ₹491,462.

