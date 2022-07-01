Directory delle Aziende
IntelliGenesis
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

IntelliGenesis Stipendi

L'intervallo di stipendi di IntelliGenesis va da $94,525 in compensazione totale all'anno per un Informacinių technologijų specialistas all'estremità inferiore a $167,160 per un Kibernetinio saugumo analitikas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di IntelliGenesis. Ultimo aggiornamento: 8/10/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Duomenų mokslininkas
Median $126K
Informacinių technologijų specialistas
$94.5K
Kibernetinio saugumo analitikas
$167K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Programų inžinierius
$167K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in IntelliGenesis è Kibernetinio saugumo analitikas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $167,160. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in IntelliGenesis è di $146,415.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per IntelliGenesis

Aziende correlate

  • Snap
  • Flipkart
  • Facebook
  • Uber
  • Spotify
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse