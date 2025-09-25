Bendrovių katalogas
Vidutinė Biomedicinos inžinierius bendra kompensacija in United States Intellia Therapeutics įmonėje svyruoja nuo $90.2K iki $131K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intellia Therapeutics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$102K - $119K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$90.2K$102K$119K$131K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Intellia Therapeutics?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Biomedicinos inžinierius pozicijai Intellia Therapeutics in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $130,900. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Intellia Therapeutics Biomedicinos inžinierius pozicijai in United States yra $90,200.

