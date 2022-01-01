Directory delle Aziende
Integral Ad Science
Integral Ad Science Stipendi

L'intervallo di stipendi di Integral Ad Science va da $105,525 in compensazione totale all'anno per un Pardavimai all'estremità inferiore a $320,390 per un Informacinių technologijų specialistas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Integral Ad Science. Ultimo aggiornamento: 8/10/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $175K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $165K
Informacinių technologijų specialistas
$320K

Pardavimai
$106K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$269K
Sprendimų architektas
$159K
Techninis programų vadovas
$131K
UX tyrėjas
$109K
FAQ

The highest paying role reported at Integral Ad Science is Informacinių technologijų specialistas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $320,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Integral Ad Science is $162,100.

