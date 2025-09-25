Bendrovių katalogas
Vidutinė Produkto dizaino vadovas bendra kompensacija in United States Intapp įmonėje svyruoja nuo $76.8K iki $110K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intapp bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$88K - $103K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$76.8K$88K$103K$110K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Intapp kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaino vadovas pozicijai Intapp in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $109,512. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Intapp Produkto dizaino vadovas pozicijai in United States yra $76,752.

