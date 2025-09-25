Bendrovių katalogas
Intapp
Intapp Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in United States Intapp įmonėje svyruoja nuo $86.3K iki $118K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intapp bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$93.5K - $111K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$86.3K$93.5K$111K$118K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Intapp kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai Intapp in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $118,163. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Intapp Rinkodara pozicijai in United States yra $86,310.

