Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Canada Intact Financial Corporation įmonėje svyruoja nuo CA$217K iki CA$302K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intact Financial Corporation bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$232K - CA$274K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$217KCA$232KCA$274KCA$302K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Intact Financial Corporation?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Intact Financial Corporation in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$302,009. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Intact Financial Corporation Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Canada yra CA$216,827.

Kiti ištekliai