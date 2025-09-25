Bendrovių katalogas
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Canada Intact Financial Corporation įmonėje svyruoja nuo CA$90.3K iki CA$128K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intact Financial Corporation bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$103K - CA$122K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$90.3KCA$103KCA$122KCA$128K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$225K

Kokie yra karjeros lygiai Intact Financial Corporation?

DUK

The highest paying salary package reported for a Produkto dizaineris at Intact Financial Corporation in Canada sits at a yearly total compensation of CA$128,222. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intact Financial Corporation for the Produkto dizaineris role in Canada is CA$90,313.

Kiti ištekliai