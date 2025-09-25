Bendrovių katalogas
Intact Financial Corporation
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslo vadovas

  • Visi Duomenų mokslo vadovas atlyginimai

Intact Financial Corporation Duomenų mokslo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslo vadovas kompensacijos in Canada paketo suma Intact Financial Corporation įmonėje yra CA$178K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intact Financial Corporation bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Iš viso per metus
CA$178K
Lygis
-
Bazinis
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$22.7K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
16 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Intact Financial Corporation?

CA$225K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslo vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslo vadovas pozicijai Intact Financial Corporation in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$202,131. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Intact Financial Corporation Duomenų mokslo vadovas pozicijai in Canada yra CA$175,088.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Intact Financial Corporation

Susijusios bendrovės

  • Square
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai