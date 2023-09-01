Bendrovių katalogas
Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Atlyginimai

Insurance Corporation of British Columbia atlyginimas svyruoja nuo $20,732 bendros metinės kompensacijos Finansų analitikas žemiausiame taške iki $100,500 Verslo analitikas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Insurance Corporation of British Columbia. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $58.4K
Verslo operacijos
$43.9K
Verslo analitikas
$101K

Reklamos tekstų rašytojas
$56K
Duomenų mokslininkas
$80.8K
Finansų analitikas
$20.7K
Produkto vadovas
$101K
Rizikos kapitalo investuotojas
$23.5K
Didžiausią atlyginimą Insurance Corporation of British Columbia gauna Verslo analitikas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $100,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Insurance Corporation of British Columbia yra $57,189.

