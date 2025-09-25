Bendrovių katalogas
Instacart
Instacart Sprendimų architektas Atlyginimai

Sprendimų architektas kompensacija in Canada Instacart įmonėje sudaro CA$251K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$188K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Instacart bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Instacart kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

50%

METAI 1

50%

METAI 2

Akcijų tipas
RSU

Instacart kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 50% teisės įgyjamos 1st-METAI (50.00% kas metus)

  • 50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Data Architect

Cloud Security Architect

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Instacart in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$377,548. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Instacart Sprendimų architektas pozicijai in Canada yra CA$199,248.

