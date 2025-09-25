Produkto vadovas kompensacija in United States Instacart įmonėje svyruoja nuo $160K per year L3 lygiui iki $553K per year L9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $338K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Instacart bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
$349K
$205K
$144K
$0
L6
$389K
$212K
$172K
$6.1K
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Instacart kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
50%
METAI 1
50%
METAI 2
Instacart kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:
50% teisės įgyjamos 1st-METAI (50.00% kas metus)
50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)