Bendrovių katalogas
Instacart
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslo vadovas

  • Visi Duomenų mokslo vadovas atlyginimai

Instacart Duomenų mokslo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslo vadovas kompensacijos in United States paketo suma Instacart įmonėje yra $565K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Instacart bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$565K
Lygis
L7
Bazinis
$265K
Stock (/yr)
$300K
Priedas
$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
9 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Instacart?

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Instacart kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

50%

METAI 1

50%

METAI 2

Akcijų tipas
RSU

Instacart kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 50% teisės įgyjamos 1st-METAI (50.00% kas metus)

  • 50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslo vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Instacart in United StatesDuomenų mokslo vadovas职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$1,205,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Instacart in United StatesDuomenų mokslo vadovas职位的年度总薪酬中位数为$380,000。

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Instacart

Susijusios bendrovės

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai