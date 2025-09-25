Bendrovių katalogas
Instacart
Instacart Klientų aptarnavimas Atlyginimai

Vidutinė Klientų aptarnavimas bendra kompensacija in United States Instacart įmonėje svyruoja nuo $97.1K iki $136K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Instacart bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$105K - $128K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$97.1K$105K$128K$136K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Instacart kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

50%

METAI 1

50%

METAI 2

Akcijų tipas
RSU

Instacart kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 50% teisės įgyjamos 1st-METAI (50.00% kas metus)

  • 50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų aptarnavimas pozicijai Instacart in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $135,720. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Instacart Klientų aptarnavimas pozicijai in United States yra $97,110.

