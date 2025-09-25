Bendrovių katalogas
Instacart
Instacart Verslo plėtra Atlyginimai

Verslo plėtra kompensacija in United States Instacart įmonėje sudaro $196K per year L7 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Instacart bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$223K - $259K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$197K$223K$259K$286K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Instacart kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

50%

METAI 1

50%

METAI 2

Akcijų tipas
RSU

Instacart kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 50% teisės įgyjamos 1st-METAI (50.00% kas metus)

  • 50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai Instacart in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $285,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Instacart Verslo plėtra pozicijai in United States yra $196,800.

