Vidutinė Pardavimų inžinierius bendra kompensacija in United Kingdom insightsoftware įmonėje svyruoja nuo £130K iki £181K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą insightsoftware bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£140K - £164K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£130K£140K£164K£181K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

£121K

Kokie yra karjeros lygiai insightsoftware?

DUK

The highest paying salary package reported for a Pardavimų inžinierius at insightsoftware in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £181,415. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at insightsoftware for the Pardavimų inžinierius role in United Kingdom is £130,246.

