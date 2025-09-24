Bendrovių katalogas
insightsoftware
insightsoftware Informacinių technologijų (IT) specialistas Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų (IT) specialistas bendra kompensacija insightsoftware įmonėje svyruoja nuo ₹691K iki ₹962K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą insightsoftware bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹740K - ₹871K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹691K₹740K₹871K₹962K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

₹13.98M

Kokie yra karjeros lygiai insightsoftware?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų (IT) specialistas pozicijai insightsoftware siekia metinę bendrą kompensaciją ₹961,915. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija insightsoftware Informacinių technologijų (IT) specialistas pozicijai yra ₹690,606.

