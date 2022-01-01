Bendrovių katalogas
Innovaccer
Innovaccer Atlyginimai

Innovaccer atlyginimas svyruoja nuo $9,325 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $260,100 Produkto dizaino vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Innovaccer. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/6/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $17.5K
Produkto vadovas
Median $55.8K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $67.7K
Duomenų analitikas
Median $9.3K
Produkto dizaineris
Median $21.6K
Duomenų mokslo vadovas
$70.8K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$77.7K
Valdymo konsultantas
$16.5K
Rinkodaros operacijos
$11.8K
Produkto dizaino vadovas
$260K
Pardavimai
$11.8K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Innovaccer gauna Produkto dizaino vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $260,100. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Innovaccer yra $21,561.

