Innotech Atlyginimai

Innotech atlyginimas svyruoja nuo $11,973 bendros metinės kompensacijos Informacinių technologijų (IT) specialistas žemiausiame taške iki $122,400 Chemijos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Innotech. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/14/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $51K

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

DevOps inžinierius

Duomenų analitikas
Median $39.8K
Verslo analitikas
Median $46K

Sprendimų architektas
Median $68K

Duomenų architektas

Techninių programų vadovas
Median $78.9K
Administracijos asistentas
$22.7K
Chemijos inžinierius
$122K
Duomenų mokslininkas
Median $31.3K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$12K
Investicijų banko specialistas
$41.8K
Teisiniai reikalai
$63.2K
Produkto dizaineris
$38.8K
Produkto vadovas
$60.2K
Projektų vadovas
$91.4K
Personalo specialistas
$58.5K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$66K
Rizikos kapitalo investuotojas
$41.9K
DUK

Didžiausią atlyginimą Innotech gauna Chemijos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $122,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Innotech yra $50,958.

