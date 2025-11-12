Bendrovių katalogas
InMobi
InMobi Duomenų architektas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų architektas bendra kompensacija in India InMobi įmonėje svyruoja nuo ₹3.57M iki ₹4.89M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą InMobi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

InMobi kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.19% per periodą)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų architektas pozicijai InMobi in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹12,983,232. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija InMobi Duomenų architektas pozicijai in India yra ₹5,477,583.

