Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in India InMobi įmonėje sudaro ₹7.52M per year SDE IV lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹6.81M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą InMobi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
InMobi kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.19% per periodą)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)