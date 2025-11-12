Bendrovių katalogas
InMobi
InMobi Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in India InMobi įmonėje sudaro ₹7.52M per year SDE IV lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹6.81M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą InMobi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
SDE I
(Pradedančiojo lygis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

InMobi kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.19% per periodą)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai InMobi in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹10,501,033. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija InMobi Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹6,758,620.

