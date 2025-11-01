Bendrovių katalogas
Ingram Micro Rizikos kapitalo investuotojas Atlyginimai

Vidutinė Rizikos kapitalo investuotojas bendra kompensacija in Germany Ingram Micro įmonėje svyruoja nuo €47.5K iki €69.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ingram Micro bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€54.5K - €62.1K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€47.5K€54.5K€62.1K€69.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Kokie yra karjeros lygiai Ingram Micro?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai Ingram Micro in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €69,146. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ingram Micro Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai in Germany yra €47,465.

Kiti ištekliai