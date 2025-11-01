Bendrovių katalogas
Ingram Micro
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Techninių programų vadovas

  • Visi Techninių programų vadovas atlyginimai

Ingram Micro Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in United States Ingram Micro įmonėje svyruoja nuo $144K iki $208K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ingram Micro bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$163K - $189K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$144K$163K$189K$208K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Techninių programų vadovas pateikimų įmonėje Ingram Micro kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Ingram Micro?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Techninių programų vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Ingram Micro in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $208,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ingram Micro Techninių programų vadovas pozicijai in United States yra $143,500.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Ingram Micro

Susijusios bendrovės

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai