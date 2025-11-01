Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Ingram Micro įmonėje svyruoja nuo ₹925K per year Software Engineer II lygiui iki ₹1.65M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹1.11M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ingram Micro bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
