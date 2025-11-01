Bendrovių katalogas
Ingram Micro
Ingram Micro Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Ingram Micro įmonėje svyruoja nuo ₹925K per year Software Engineer II lygiui iki ₹1.65M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹1.11M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ingram Micro bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai Ingram Micro?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Ingram Micro in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,650,438. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ingram Micro Programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹728,800.

Kiti ištekliai