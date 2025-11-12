Bendrovių katalogas
Infosys
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Rizikos kapitalo investuotojas

  • Vyriausiasis

Infosys Vyriausiasis Atlyginimai

Vidutinė Vyriausiasis bendra kompensacija Infosys įmonėje svyruoja nuo ₹792K iki ₹1.15M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infosys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Mums reikia tik 4 daugiau Rizikos kapitalo investuotojas pateikimų įmonėje Infosys kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Infosys kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Rizikos kapitalo investuotojas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Infosys

Susijusios bendrovės

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai