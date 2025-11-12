Bendrovių katalogas
Infosys
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Sistemų inžinierius

  • Pune Metropolitan Region

Infosys Sistemų inžinierius Atlyginimai Pune Metropolitan Region vietovėje

Sistemų inžinierius kompensacija in Pune Metropolitan Region Infosys įmonėje svyruoja nuo ₹388K per year JL3B lygiui iki ₹388K per year JL3A lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Pune Metropolitan Region paketo suma yra ₹400K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infosys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
JL3B
Systems Engineer(Pradedančiojo lygis)
₹388K
₹388K
₹0
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹388K
₹388K
₹0
₹0
JL4
Technology Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Technology Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Infosys kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sistemų inžinierius pozicijai Infosys in Pune Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją ₹425,605. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Infosys Sistemų inžinierius pozicijai in Pune Metropolitan Region yra ₹399,536.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Infosys

Susijusios bendrovės

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai