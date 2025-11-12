Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Infosys įmonėje svyruoja nuo $68.8K per year JL3B lygiui iki $104K per year JL5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $81K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infosys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
JL3B
$68.8K
$67.1K
$500
$1.3K
JL3A
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
$81.5K
$81.5K
$0
$0
JL5
$104K
$102K
$1.4K
$714
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Infosys kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)