Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Bengaluru Infosys įmonėje svyruoja nuo ₹602K per year JL3B lygiui iki ₹1.24M per year JL5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹602K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infosys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
JL3B
₹602K
₹602K
₹0
₹0
JL3A
₹622K
₹601K
₹0
₹20.9K
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹1.24M
₹1.19M
₹0
₹51.7K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Infosys kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)