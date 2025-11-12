Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Infosys įmonėje svyruoja nuo ₹604K per year JL3B lygiui iki ₹1.4M per year JL5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹598K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infosys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
JL3B
₹604K
₹601K
₹2.3K
₹0
JL3A
₹521K
₹509K
₹0
₹11.6K
JL4
₹779K
₹759K
₹1.4K
₹18.8K
JL5
₹1.4M
₹1.38M
₹10.6K
₹15.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Infosys kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)