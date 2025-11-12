Bendrovių katalogas
Infosys
  • Greater Dallas Area

Infosys Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Dallas Area vietovėje

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Dallas Area Infosys įmonėje svyruoja nuo $101K per year JL4 lygiui iki $103K per year JL5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Dallas Area paketo suma yra $100K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infosys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
JL3B
Systems Engineer(Pradedančiojo lygis)
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Systems Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Technology Analyst
$101K
$100K
$0
$1.3K
JL5
Technology Lead
$103K
$103K
$0
$0
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Infosys kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai Infosys in Greater Dallas Area siekia metinę bendrą kompensaciją $120,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Infosys Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Dallas Area yra $83,000.

