Infosys Backend programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Canada vietovėje

Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in Canada Infosys įmonėje svyruoja nuo CA$90.4K per year JL3B lygiui iki CA$104K per year JL5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$101K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infosys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
JL3B
Systems Engineer(Pradedančiojo lygis)
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Infosys kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai Infosys in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$109,459. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Infosys Backend programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$100,792.

