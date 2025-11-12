Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in Canada Infosys įmonėje svyruoja nuo CA$90.4K per year JL3B lygiui iki CA$104K per year JL5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$101K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infosys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
JL3B
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Infosys kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)