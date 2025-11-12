Bendrovių katalogas
Infosys
Infosys UX dizaineris Atlyginimai India vietovėje

Vidutinė UX dizaineris kompensacijos in India paketo suma Infosys įmonėje yra ₹1.22M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infosys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Infosys
UX Designer
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹1.22M
Lygis
L3
Bazinis
₹1.22M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
6 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Infosys?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Infosys kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX dizaineris pozicijai Infosys in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,492,206. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Infosys UX dizaineris pozicijai in India yra ₹1,130,885.

