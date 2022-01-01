Infostretch Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Infostretch va da $118,000 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $169,150 per un Produkto dizaino vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Infostretch. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $118K
Informacinių technologijų specialistas
$136K
Produkto dizaino vadovas
$169K

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Infostretch è Produkto dizaino vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $169,150. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Infostretch è di $135,675.

Altre risorse