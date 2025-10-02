Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Sri Lanka Infor įmonėje sudaro LKR 2.78M per year Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Sri Lanka paketo suma yra LKR 3.18M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
