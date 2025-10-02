Bendrovių katalogas
Infor
  • Sri Lanka

Infor Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Sri Lanka vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Sri Lanka Infor įmonėje sudaro LKR 2.78M per year Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Sri Lanka paketo suma yra LKR 3.18M.

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai Infor?

DUK

Самый высокий пакет вознаграждения для Programinės įrangos inžinierius в Infor in Sri Lanka составляет LKR 17,549,918 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Infor для позиции Programinės įrangos inžinierius in Sri Lanka составляет LKR 3,105,675.

