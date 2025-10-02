Bendrovių katalogas
Infor
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Prague Metropolitan Area

Infor Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Prague Metropolitan Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Prague Metropolitan Area Infor įmonėje sudaro CZK 1.25M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Prague Metropolitan Area paketo suma yra CZK 1.31M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Žiūrėti 1 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

CZK 3.5M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Infor?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Programinės įrangos inžinierius در Infor in Prague Metropolitan Area برابر کل دستمزد سالانه CZK 1,403,914 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Infor برای نقش Programinės įrangos inžinierius in Prague Metropolitan Area برابر CZK 1,137,187 است.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Infor

Susijusios bendrovės

  • CoreLogic
  • Enthought
  • Intrado
  • CentralSquare Technologies
  • FiveBy Solutions
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai