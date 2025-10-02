Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Toronto Area Infor įmonėje sudaro CA$93.1K per year Associate Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$98.8K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
