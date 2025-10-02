Bendrovių katalogas
Infor Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Toronto Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Toronto Area Infor įmonėje sudaro CA$93.1K per year Associate Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$98.8K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Žiūrėti 1 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Kokie yra karjeros lygiai Infor?

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at Infor in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$155,860. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infor for the Programinės įrangos inžinierius role in Greater Toronto Area is CA$98,791.

