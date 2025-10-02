Bendrovių katalogas
Infor Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Hyderabad Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Hyderabad Area Infor įmonėje svyruoja nuo ₹667K per year Associate Software Engineer lygiui iki ₹1.69M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Hyderabad Area paketo suma yra ₹1.21M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai Infor?

DUK

Kõrgeima palgaga Programinės įrangos inžinierius ametikoha palgapakett ettevõttes Infor in Greater Hyderabad Area on aastase kogutasuga ₹2,068,031. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Infor Programinės įrangos inžinierius ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Hyderabad Area on ₹1,207,534.

