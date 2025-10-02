Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Atlanta Area Infor įmonėje svyruoja nuo $99.8K per year Software Engineer lygiui iki $131K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Atlanta Area paketo suma yra $90K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Infor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
