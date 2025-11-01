Bendrovių katalogas
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas kompensacijos in Canada paketo suma Info-Tech Research Group įmonėje yra CA$139K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Info-Tech Research Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Info-Tech Research Group
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$139K
Lygis
L3
Bazinis
CA$139K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Info-Tech Research Group?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai Info-Tech Research Group in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$188,625. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Info-Tech Research Group Valdymo konsultantas pozicijai in Canada yra CA$139,200.

