Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Delhi Area Info Edge įmonėje sudaro ₹1.35M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Delhi Area paketo suma yra ₹1.4M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Info Edge bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
