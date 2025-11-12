Bendrovių katalogas
Info Edge Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius Atlyginimai India vietovėje

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Info Edge įmonėje sudaro ₹1.84M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹1.77M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Info Edge bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai Info Edge in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,237,962. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Info Edge Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹1,665,459.

Kiti ištekliai