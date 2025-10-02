Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Delhi Area Info Edge įmonėje svyruoja nuo ₹1.8M per year Senior Software Engineer lygiui iki ₹4.88M per year Tech Lead/Team Lead lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Delhi Area paketo suma yra ₹2.01M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Info Edge bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
