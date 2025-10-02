Bendrovių katalogas
Info Edge
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

  • Greater Delhi Area

Info Edge Duomenų mokslininkas Atlyginimai Greater Delhi Area vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Greater Delhi Area paketo suma Info Edge įmonėje yra ₹2.53M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Info Edge bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Iš viso per metus
₹2.53M
Lygis
4a
Bazinis
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Info Edge?

₹13.94M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslininkas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Info Edge in Greater Delhi Area siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,877,414. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Info Edge Duomenų mokslininkas pozicijai in Greater Delhi Area yra ₹2,516,122.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Info Edge

Susijusios bendrovės

  • SoFi
  • Stripe
  • Amazon
  • Google
  • Tesla
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai